Hunsrück II gelingt die Überraschung: Kastellaun ist nach Derbypleite raus aus Titelrennen

Von Michael Bongard

i Nicht auf Außen, sondern als Spielmacherin lief Julez Nicolae (in Schwarz) für ihre HSG Hunsrück II auf. Das überraschte den Gast HSG Kastellaun/Simmern um (von links) Anne Gerlach und Dzenana Jogic. Auch das war ein Grund für die unerwartete Derby-Pleite des nun Ex-Titelkandidaten. Foto: B&P Schmitt

Lesezeit: 1 Minute

Wer hätte das gedacht? Die HSG Hunsrück II hat in der Handball-Rheinlandliga der Frauen ihre Ergebniskrise (sechs Pleiten in Folge) ausgerechnet im Derby gegen den Titelkandidaten HSG Kastellaun/Simmern beendet. Die Reserve der Irmenach/Gösenrotherinnen gewann in Kleinich vor 150 Zuschauern mit 23:19 (10:8).