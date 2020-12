Bad Sobernheim

Am Freitagabend wurde gefeiert. Nicht groß, aber immerhin, jede Spielerin für sich und doch alle irgendwie zusammen. Die Handballerinnen des HSV Sobernheim trafen sich via Zoom, einer Internet-Videoschalte, und bejubelten die Meisterschaft in der Rheinhessenliga und den Aufstieg in die Oberliga.