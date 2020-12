HSV-Frauen müssen sich gedulden

Bad Sobernheim

Insgesamt elf Begegnungen waren in der Handball-Oberliga der Frauen bereits absolviert – sechs in der einen, fünf in der anderen Gruppe –, als es in eine geplante zweiwöchige Pause ging. Die hätte am Wochenende enden sollen. Und dann wäre auch der HSV Sobernheim ins Geschehen eingestiegen. Doch die Saisonpremiere des Aufsteigers verzögert sich. Wie schon auf rheinhessischer Ebene, wo der für dieses Wochenende geplante Rundenstart verschoben wurde, einigten sich auch die Landesverbände der Pfalz, des Saarlands, Rheinhessens und des Rheinlands auf eine Aussetzung der Saison – vorerst bis Ende November. „Ich denke, das ist in Anbetracht der Situation vernünftig“, sagt HSV-Trainer Jan-Philipp Lang und ergänzt: „Natürlich haben wir uns alle gefreut, wieder Handball zu spielen, aber unter diesen Bedingungen gehen andere Dinge vor.“