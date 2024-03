Kreis Bad Kreuznach

HSV Sobernheim und HSG Nahe-Glan: So geht es am Samstag weiter

Schlag auf Schlag geht es für die Derby-Kontrahentinnen weiter. Nur zwei Tage nach dem Duell in Kirn stehen am heutigen Samstag die nächsten Aufgaben in der Handball-Rheinhessenliga an. Tabellenführer HSV Sobernheim tritt um 15.35 Uhr bei den SF Budenheim II an.