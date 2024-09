Plus Bad Sobernheim HSV Sobernheim: Trainer Stumps will nicht selbst spielen i Ab durch die Mitte: Der Akteur des HSV Bad Sobernheim (grüne Trikots, im Duell mit der HSG Nahe-Glan) hat eine Lücke am Kreis entdeckt und stürmt richtig Wurfkreis. Foto: Klaus Castor Schwer einschätzen kann Tino Stumps den derzeitigen Leistungsstand des TV Bodenheim, den er am heutigen Samstag, 18 Uhr, mit seiner Mannschaft erwartet. Lesezeit: 1 Minute

„Die Bodenheimer sind noch nicht so in ihre Abläufe reingekommen“, schließt der Trainer des Handball-Oberligisten HSV Sobernheim aus der 20:23-Heimniederlage des TVO gegen die SG Budenheim II. Nichtsdestotrotz gehen die Gäste als Dritter der Vorsaison favorisiert in die Begegnung. „Das ist eine eingespielte Mannschaft mit einer variantenreichen Abwehr, mal offensiv, ...