Bad Sobernheim

Exakt 102 Tage ist es her, dass die Handballer des HSV Sobernheim zum letzten Mal in der Halle aktiv waren. Am 12. März wurde der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie unterbrochen, die Saison wenig später ganz abgebrochen. Seitdem warten die Teams sehnlichst darauf, dass es wieder losgeht. Am heutigen Montag ist es so weit: Der HSV nimmt den Trainingsbetrieb in der Halle wieder auf.