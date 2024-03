Plus Mainz

HSV Sobernheim gewinnt alle 14 Spiele: Meistertitel für Trainer Lang ein runder Abschluss

Von Tina Paare

i Die Freude war schon nach dem zurückliegenden Heimspiel groß bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim. Nun haben sie den Meistertitel in der Rheinhessenliga perfekt gemacht. Es freuen sich (hinten von links) das Trainer-Duo Jan-Philipp Lang und Sabine Teuscher, Carolin Schneider, Julia Frank, Annika Nyquist, Milena Scholl, Alina Schaerlaeken sowie (mittlere Reihe von links) Saskia Zentellini, Feline Teuscher, Malak Sghaier, Kim Maschtowski, Meike Maschtowski, Franziska Teuscher, Franziska Bamberger und (vorne von links) Svenja Reuther, Lena Berger sowie Nina Schmall. Foto: Klaus Castor

Der Jubel war groß bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim: Bereits am drittletzten Spieltag tüteten sie den Meistertitel ein und krönten damit eine bärenstarke Rheinhessenliga-Saison, in der sie von 14 Partien alle für sich entschieden. Das Gros davon mit deutlichem Vorsprung. In der entscheidenden Partie bei der TSG Mainz-Bretzenheim III wurden sie allerdings richtig gefordert, doch von ihrem Weg ließen sie sich auch beim Tabellenzweiten nicht abbringen und gewannen schließlich mit 38:34 (14:17). Doch davon später mehr.