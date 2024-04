Plus Bad Sobernheim

HSV Sobernheim: Druck ist gewichen

Den Verbleib in der Rheinhessenliga haben die Handballer des HSV Sobernheim dank des Sieges des TV Bodenheim im Nachholspiel in Ingelheim bereits vor dem abschließenden Saisonspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II sicher.