HSV kommt mit dem Tempo in der Oberliga immer besser zurecht

Das Nachholspiel am heutigen Freitag, 20 Uhr, beim TV Welling hat für die Handballerinnen des HSV Sobernheim einen deutlich höheren Stellenwert als die Begegnung am Sonntag, 17.30 Uhr, beim Oberliga-Spitzenreiter TSV Kandel. Mit einem Sieg bei den vier Punkten schlechter gestellten Wellinger Frauen würde der HSV seinen Vorsprung auf einen direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib ausbauen. Jan-Philipp Lang schaut aber auch in die andere Richtung. „Um den Kontakt zu der Gruppe vor uns nicht abreißen zu lassen, sind die Punkte gegen Welling eminent wichtig“, sagt der HSV-Trainer. Gleich drei Plätze würde sein Team bei günstigen Ergebnissen in den anderen Begegnungen gutmachen.