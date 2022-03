HSV hat mit sich selbst genug Arbeit

Im Hinspiel lief es beim HSV Sobernheim noch nicht richtig rund. „Wir haben uns schwer getan“, erinnert sich HSV-Trainer Ioannis Tsoultsidis an das 28:25 bei GW Bingen-Büdesheim im September und ergänzt: „Erst nach ein, zwei Umstellungen in der Abwehr haben wir die Partie für uns entscheiden können.“ Für die Rückrundenpartie, zu der die Bad Sobernheimer Handballer die Grün-Weißen am heutigen Samstag, 18 Uhr, erwarten, hat das erste Aufeinandertreffen allerdings nur geringe Aussagekraft, denn es war die Auftaktpartie in der Verbandsliga, und auf beiden Seiten waren die Abläufe nach der langen Pause noch nicht eingespielt.