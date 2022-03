Zum ersten Mal in dieser Saison hat der HSV Sobernheim unentschieden gespielt. Bei der TG Osthofen II, dem Vorletzten der Verbandsliga, kam das Team nicht über ein 21:21 (10:8) hinaus. In Anbetracht der ersten Hälfte, die komplett an den HSV ging, wäre mehr drin gewesen für den Spitzenreiter, allerdings hätte er aufgrund der zweiten 30 Minuten auch leer ausgehen können.