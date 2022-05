Zwei sehenswerte und spannende Oberligaspiele bekamen die Zuschauer in der Dümmler-Halle geboten. Der Ertrag hielt sich aus Sicht des HSV Sobernheim allerdings in Grenzen: Nur ein Punkt sprang am Doppelspieltag heraus. Gegen den HC Koblenz kamen die HSV-Handballerinnen zu einem 24:24 (11:13), tags darauf mussten sie sich der TSG Friesenheim mit 27:28 (13:14) geschlagen geben.