Mit einem glanzvollen Sieg beim HSV Sobernheim, der mittlerweile an der Spitze der Handball-Verbandsliga steht, war die HSG Nahe-Glan II in die Saison eingestiegen. Doch dann kam Sand ins Getriebe, die Spielgemeinschaft aus Meisenheim und Kirn gewann nur noch zwei Partien, verlor aber viermal und steht mit negativem Punktekonto in der unteren Tabellenhälfte.