HSG-Reserve ist krasser Außenseiter: Bad Ems/Bannberscheid II im Pokal gegen Bitburg

Bad Ems

Der letzte Teilnehmer am Final-Four-Turnier des Handball-Rheinlandpokals wird am Samstagabend in der Bad Emser Silberauhalle ermittelt. Dann treffen ab 18.30 Uhr die Reserve der HSG Bad Ems/Bannberscheid und Ex-Oberligist TV Bitburg aufeinander. „Wie haben von der Papierform her keine Chance und werden alles geben, um nicht unter die Räder zu geraten“, weiß HSG-Spielertrainer Andreas Klute, dass sein Team in der krassen Außenseiter-Rolle nichts zu verlieren hat. Unter Druck steht hingegen der Gast aus der Eifel, der zuletzt beim Rheinlandliga-Punktspiel in Moselweiß nicht über ein 23:23 hinauskam und seine Titelambitionen wohl frühzeitig begraben muss. „So werden sie sicher alles in die Waagschale werfen, um mit dem Einzug ins Final-Four die Saison noch irgendwie zu retten“, rechnet Klute mit einem bis in die Haarspitzen motivierten Kontrahenten.