Plus Weibern HSG-Keeper Max Vogel hält 40 Prozent der Würfe: Westerwälder spielen stark in Weibern Sie waren nah dran, am Ende mussten sich die Handballer der HSG Westerwald in der Verbandsliga Ost aber doch beim Tabellenführer TuS Weibern geschlagen geben. Mit 26:24 (15:12) setzte sich der Aufstiegsaspirant gegen die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach durch. Damit verpasste die HSG die Chance, sich auf Platz fünf nach vorne zu schieben. Lesezeit: 1 Minute

Die Westerwälder traten die Auswärtsfahrt ersatzgeschwächt an. Neben dem verletzungsbedingt fehlenden Rückraumwerfer Sebastian Friedrich musste auch Daniel Sörger, der zweite Torgarant, in der Anfangsphase raus, weil er sich an der Wurfhand verletzte. Dennoch zeigte das Team von Günter Fandrei eine sehr gute Moral und bestimmte die ersten Minuten bis zur ...