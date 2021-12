Rückrundenstart in der 3. Liga Staffel E für die Handballerinnen der HSG Hunsrück: Am Samstag (18 Uhr) gastieren die Hunsrückerinnen vor den Toren Stuttgarts beim TV Möglingen. Die Rollen sind klar verteilt: Möglingen (9:11 Punkte) ist Tabellensiebter, die Hunsrückerinnen mit 2:18 Zählern Elfter und damit Letzter. Das Hinspiel in Sohren gewann Möglingen haushoch 37:21.