HSG-Abwehr verflüchtigt sich nach hoher Führung

Wer gerne viele Tore sieht, der war richtig in der Meisenheimer PSG-Halle. Ein handballerischer Leckerbissen war die Rheinhessenliga-Partie zwischen der HSG Nahe-Glan und dem TSV Schott Mainz indes nicht. Und Spannung kam höchstens bei der Frage auf, ob die Handballer aus Kirn und Meisenheim die 50-Tore-Marke knacken würden. Die verpassten sie beim 49:38 (24:11)-Sieg zwar knapp, doch die Rollen waren klar verteilt in der Partie, in der es im Vorfeld Misstöne gegeben hatte, weil die HSG am angesetzten Termin festhielt.