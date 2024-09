Plus Rheinbrohl

HSG Westerwald zahlt Lehrgeld: Beim starken Absteiger HSG Römerwall setzt es eine 25:41-Klatsche

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen das Team von Handball Mülheim/Urmitz III in der Vorwoche setzte es für die HSG Westerwald am zweiten Spieltag der Verbandsliga Ost gleich einen herben Dämpfer. Beim Absteiger HSG Römerwall mussten sich die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach nach gutem Beginn am Ende klar mit 25:41 (14:17) geschlagen geben.