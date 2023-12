Nach dem wilden Spielverlauf und zwei Punkten beim Schlusslicht aus Koblenz möchten die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald im Heimspiel gegen die HSG Horchheim/Lahnstein (Samstag, 18 Uhr, in Westerburg) die nächsten Punkte einfahren und in der Tabelle an den Gästen von Rhein und Lahn vorbeiziehen.