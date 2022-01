Nach zwei Spielabsagen im Dezember steigt die HSG Westerwald am Samstag wieder in den Ligabetrieb ein. Das Schlusslicht der Handball-Verbandsliga Ost ist zu Gast in der Konrad-Adenauer-Halle in Vallendar bei der Zweitvertretung des HV Vallendar (19.30 Uhr).