HSG Westerwald: Nichts unversucht lassen in Horchheim

Für den Handball-Verbandsligisten HSG Westerwald steht am heutigen Samstag das letzte Auswärtsspiel der laufenden Saison an. „Beim heimstarken TuS Horchheim hängen die Trauben sehr hoch“, erwartet der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth ab 19 Uhr eine schwere Aufgabe, wenngleich der HSG vor einigen Wochen im mehrfach verschobenen Heimspiel gegen die Horchheimer fast ein Sieg gelungen sei.

„Wir möchten an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen und versuchen, die Begegnung so lange wie möglich offen zu halten“, gibt Wengenroth die Richtung vor. „Vielleicht haben wir diesmal das bessere Ende für uns. Wir werden nichts unversucht lassen“, kündigt der HSG-Vorsitzende an. ros