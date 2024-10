HSG Westerwald muss in der Abwehr stabil stehen: Verbandsligist empfängt im Pokal Oberliga-Dritten Daun

In der zweiten Runde des HVR-Pokals haben die Handballer der HSG Westerburg einen dicken Brocken vor der Brust: Der Verbandsligist empfängt das Oberliga-Spitzenteam des TuS Daun in der Realschulhalle (Samstag, 18 Uhr).

Nachdem sich die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach in der ersten Pokalrunde locker gegen den Landesligisten DJK Betzdorf durchgesetzt hatten, wartet nun eine klassenhöhere Mannschaft auf die Westerwälder. Daun belegt derzeit mit 10:2 Punkten den dritten Platz in der Oberliga Rheinland und stellt mit Jannis Willems den aktuellen Top-Shooter. Er kommt aktuell auf 49 Treffer.

In der Offensive müsse sich die HSG aber nicht verstecken, meint der Verantwortliche Jörg Wengenroth. „Inwieweit die Partie offen gestaltet werden kann, wird sich in der Abwehr entscheiden“, vermutet er. Mit Manuel Jungblut und Johannes Wanzel fehlen urlaubsbedingt beide Kreisläufer, auch der Innenblock ist dadurch geschwächt. Samir Moser laboriert noch an einer Bänderverletzung aus dem Bendorf-Spiel. Neuzugang Ivan Magdic (TSV Freiburg-Zähringen) darf sich nun am Kreis beweisen. red