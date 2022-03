Westerburg

HSG Westerwald muss direkt hellwach sein: In Westerburg geht es gegen Rhein-Nette II

Nach über einem Monat darf am heutigen Samstag (19.30 Uhr) auch die HSG Westerwald wieder mal in der Realschulsporthalle in Westerburg Handball spielen. Nach dem Punktgewinn im bis dato letzten Heimspiel gegen den TV Bad Ems II war die Partie gegen den HC Koblenz II in den April verschoben worden, sodass sich die Westerwälder erst jetzt wieder im Geschehen der Verbandsliga Ost zurückmelden.