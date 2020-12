Westerburg

Sportlich lief es für die Handballer der HSG Westerwald in den Wochen vor der Corona-Pandemie nicht rund. Die Zwangspause hat den Kombinierten daher sogar ein bisschen geholfen, da sich alle Spieler erholen konnten und mit frischen Kräften in eine aktive Trainingsphase einsteigen können. Wann allerdings wieder in einer Halle gespielt werden kann, ist noch offen. In Westerburg und Montabaur geht bis zu den Sommerferien nichts, daher stehen aktuell nur Läufe oder Tenniseinheiten auf dem Plan. „Eine Notlösung“, wie HSG-Leiter Jörg Wengenroth sagt.