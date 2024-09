Plus Remagen/Mendig HSG Sinzig trifft 30 Sekunden vor Schluss zum Sieg – Mendiger Aufholjagd bringt nichts ein Von Lutz Klattenberg, Harry Traubenkraut i Mit dem knappen 30:29 gegen GW Mendig (vorn Torwart Florian Effert) feierte die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler (hier André Kleiner beim Wurf) im zweiten Saisonspiel ihren ersten Sieg. Foto: Vollrath Dem Auftaktremis gegen die Zweitvertretung der Turnerschaft Bendorf (22:22) hat die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler nun in der Handball-Verbandsliga Ost den ersten Sieg folgen lassen. Gegen Grün-Weiß Mendig kam die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke zu einem 30:29 (16:11)-Heimerfolg. Lesezeit: 2 Minuten

Den Nervenkitzel in der Schlussminute hätten sich Enke und die HSG wohl gern erspart, ein Sieg hatte bei fünf Toren Vorsprung zur Pause schon lange in der Luft gelegen. Doch die Gäste steigerten sich im zweiten Durchgang deutlich und agierten auch offensiver, was die Kombinierten von Rhein und Ahr vor ...