Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler hat sich mit ihrem zweiten Saisonsieg in die fünfwöchige Weihnachtspause der Handball-Rheinlandliga verabschiedet. Die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke setzte sich in Remagen gegen die Oberligareserve von HB Mülheim-Urmitz mit 31:28 (13:12) durch, bleibt aber weiter am Tabellenende des Verbandsoberhauses.