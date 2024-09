Plus Sinzig HSG Sinzig passt sich an und gewinnt dann noch – Harz bremst Mannschaft nur anfangs aus Von Lutz Klattenberg Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler hat in der Handball-Verbandsliga Ost ihr erstes Auswärtsspiel der Saison erfolgreich bestritten und sich dabei ungewohnten Bedingungen schnell angepasst. Beim HC Koblenz II kam die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke zu einem 27:21 (9:12)-Auswärtssieg. Lesezeit: 1 Minute

Die erlaubte Haftmittelnutzung in der Gülser Schulsporthalle hatte Enke schon im Vorfeld beschäftigt und beschäftigte ihn und seine Mannschaft auch und vor allem in den ersten 20 Minuten des Spiels. Denn bis dahin hatte die HSG gerade einmal drei Tore erzielt. „Hochgerechnet wären das am Ende neun im ganzen Spiel gewesen. ...