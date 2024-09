Plus Remagen

HSG Sinzig muss wieder sehr viel improvisieren – Heimspiel gegen Mendig

Von Lutz Klattenberg

Am zweiten Spieltag der Handball-Verbandsliga Ost geht es für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler am Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel in der Remagener Rheinhalle gegen Grün-Weiß Mendig weiter.