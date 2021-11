In der Handball-Verbandsliga Ost bleibt Tabellenführer HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler derzeit das Maß der Dinge. Die Mannschaft hat sich in der Remagener Rheinhalle im Spitzenspiel gegen Verfolger TuS Horchheim mit 34:31 (15:13) durchgesetzt und die Koblenzer durch den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel weiter auf Abstand gehalten. In der Woche zuvor hatte die HSG in Horchheim ein 31:31-Unentschieden geholt.