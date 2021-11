In der Handball-Verbandsliga Ost hat die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler die Tabellenspitze verteidigt und ihre weiße Weste zum fünften Mal in Folge gewahrt. In einem torreichen Schlagabtausch bezwang die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke die HSV Rhein-Nette II mit 42:37 (19:19).