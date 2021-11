In der Handball-Verbandsliga Ost führt die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler nunmehr die Tabelle an. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke ist mit vier Siegen in Serie gestartet und will nun ihre weiße Weste wahren und sie festigen. Zum fünften Saisonspiel erwartet die HSG am Sonntag (16 Uhr) die HSV Rhein-Nette II in Remagen.