HSG setzt auf individuelle Stärken

Die SG Saulheim II hatte Axel Schneider vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Beim Gastspiel in der Kirner Kyrau-Halle bewiesen die Saulheimer auch, dass sie Handball spielen können. Doch mehr als die HSG Nahe-Glan für einige Zeit zu ärgern, vermochten sie in der aktuellen Besetzung nicht. „Die Saulheimer waren schon arg dezimiert. Da waren nur wenige dabei, die am Anfang der Saison gespielt haben“, sagte HSG-Trainer Schneider. Schon beim 18:15 zur Pause hatte sein Team die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. Am Ende stand ein ungefährdeter und deutlicher 38:22-Sieg für den ungeschlagenen Spitzenreiter der Rheinhessenliga.