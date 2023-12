Bei den Handballern der HSG Römerwall wachsen die Abstiegssorgen in der Rheinlandliga nach der 18:25 (9:15)-Pleite beim Tabellennachbarn TV Welling. Wie schon in vielen Spielen zuvor in dieser Saison ging die Mannschaft um Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes ersatzgeschwächt in eine Partie.