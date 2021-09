567 (!) Tage nach ihrem bislang letzten Rheinlandligaspiel bestreiten die Handballer der HSG Römerwall an diesem Samstag ihren Auftakt in die Saison 2021/22. Es geht in die Eifel zum Aufsteiger aus der Saison 2019/2020, TuS Weibern. Gespielt wird ab 18 Uhr in der Robert-Wolff-Halle in Weibern.