Die Handballer der HSG Römerwall haben in der Rheinlandliga ihren vierten Sieg in Serie herausgespielt. Mit 27:22 (14:8) besiegten die Spieler aus Rheinbrohl und Bad Hönningen in eigener Halle den TV Bitburg, profitierten allerdings davon, dass die Gäste aus der Eifel wegen Coronafällen mehrere Leistungsträger ersetzen mussten und zum Spiel am Römerwall stark ersatzgeschwächt antraten. Römerwall ist im Jahr 2022 weiterhin ohne Punktverlust.