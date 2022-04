Den Gegner ein wenig ärgern und das Spiel so lange wie möglich offen halten – das sind die beiden Vorgaben, die Lars Kraus, Coach der Verbandsliga-Handballer der HSG Obere Nahe, seiner Mannschaft vor dem Heimspiel am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, in der Tiefensteiner Stadenhalle mitgegeben hat.