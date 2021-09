Nachdem die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe in der vergangenen Spielzeit nur zwei Partien absolvieren durften, hofft das Team von Coach Felix Fetzer, dass es in der neuen Saison beweisen kann, dass es zu Recht, wenn auch am grünen Tisch, den Aufstieg geschafft hat. Allerdings sind die personellen Voraussetzungen vor dem Auftaktspiel am heutigen Freitag bei der DJK/MJC Trier (19 Uhr) und während der Corona-Pause nicht besser geworden.