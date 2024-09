Idar-Oberstein

HSG Obere Nahe: Schwere Auswärtshürde

Genau wie die HSG Obere Nahe spielte der kommende Gegner, die HSG Mertesdorf/Ruwertal, in der vergangenen Spielzeit noch in der Landesliga, meldete dann aber ab und startet jetzt, analog zur den Obere-Nahe-Hanballern, wieder in der Bezirksoberliga. Am heutigen Samstag (20 Uhr) kommt es in Mertesdorf wieder zu einem Aufeinandertreffen beider Teams, und das wird laut Coach Jonathan Schäfer eine „ganz heiße Kiste“. Denn bei den Gastgebern habe man wieder viele erfahrene Akteure reaktiviert, auch solche, die schon über Rheinlandliga-Erfahrung verfügten.