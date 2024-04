Plus Kirn

HSG Nahe-Glan: Viel Tempo, kaum Fehler

Von Tina Paare

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan die Saison mit einem guten Gefühl beenden. Und das gelang dem Vizemeister der Rheinhessenliga, der sich in der Kirner Kyrau-Halle mit 33:27 (20:14) gegen die SF Budenheim II durchsetzte. „Ein positiver Abschluss ist wichtig, auch mental“, sagte HSG-Trainer Pero Kolovrat, der von der Leistung seines Kollektivs angetan war: „Wir haben gut umgesetzt, was wir die Woche über geübt haben, haben ganz, ganz wenige technische Fehler gemacht und unser Tempo gut eingesetzt.“