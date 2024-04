Plus Kirn

HSG Nahe-Glan: Trainer Domaschenko fällt der Abschied nicht leicht

Von Tina Paare

i Igor Domaschenkos letztes Spiel mit der HSG Nahe-Glan endete mit einem Sieg für sein Team. Den Trainer zieht es in die Oberliga. Foto: Klaus Castor

Mit einem Sieg, vielen Präsenten und guten Wünschen verabschiedeten die Handballer der HSG Nahe-Glan ihren Trainer. Nach fünf Jahren bei der TuS Kirn und – nach dem Zusammenschluss – bei der HSG verlässt Igor Domaschenko die Nahe-Glan-Region in Richtung TV Nieder-Olm. „Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit, auch wenn es eine schwere Saison war, weil wir einen sehr, sehr schmalen Kader hatten“, sagte der scheidende Trainer und schickte ein dickes Kompliment an seine Spieler hinterher: „Die Jungs haben nie geklagt, dass zu wenig Leute im Training sind. Auch wenn wir oft nur neun Leute hatten, haben sie alles gegeben. Ich habe schon viele Vereine trainiert, aber ich hatte noch nie so eine brave Mannschaft. Das ist eine Top-Truppe.“