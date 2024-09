Plus Meisenheim

HSG Nahe-Glan: Risiko wird belohnt, Bleisinger versenkt drei Sekunden vor Schluss

Dieses Mal hat es zum Remis gereicht: Die HSG Nahe-Glan lieferte auch in ihrem zweiten Saisonspiel in der Handball-Oberliga eine packende Partie ab. Im Gegensatz zur knappen Niederlage in Bad Sobernheim gelang aber in Meisenheim gegen die HSG Worms ein 21:21 (9:13).