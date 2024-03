Plus Kirn/Meisenheim HSG Nahe-Glan: Jasmin Fiedler wieder dabei Die Rollenverteilung ist klar, wenn die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am Sonntag, 17.30 Uhr, in der Rheinhessenliga bei der SG Saulheim antreten. „Wir gehen als Favorit ins Spiel“, sagt Pero Kolovrat vor dem Duell mit dem abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten. Lesezeit: 1 Minute

Der HSG-Trainer setzt auf die gleiche Taktik wie beim 39:17-Hinspielsieg, als sein Team mehr als die Hälfte seiner Treffer durch Tempogegenstöße erzielte. Mit Ballgewinnen in einer kompakten Deckung soll es erneut flott nach vorne gehen. „Die Mädels haben momentan eine gute Trefferquote“, sagt Kolovrat und fügt an: „Wenn das so ...