HSG Nahe-Glan: Frauen gelingt vor der Pause sagenhafte 17:0-Serie

Als Helena Wapelhorst 35 Sekunden vor Schluss den Ball ins Tor befördert hat, reißt sie den Arm in die Höhe und jubelt. Ihr ist der 46. Treffer für die HSG Nahe-Glan gelungen – wahrlich kein alltäglicher Wert in einem Handballspiel. Noch deutlicher wird die Dominanz ihres Teams im Rheinhessenliga-Heimspiel über den TV Nieder-Olm beim Blick auf die Anzahl der Gegentore. Mit dem 46:17 (27:5) feierten die HSG-Frauen dann auch ihren bisher höchsten Sieg in dieser Saison.