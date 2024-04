Plus Meisenheim/Kirn

HSG Nahe-Glan: A-Junior Schäfer ist eine Verstärkung

Den vierten Rang in der Rheinhessenliga, den sie derzeit inne hat, will die HSG Nahe-Glan in den beiden noch ausstehenden Saisonspielen verteidigen. Bei den SF Budenheim II, einem der Konkurrenten, der ihnen die Platzierung noch streitig machen kann, treten die Handballer aus Kirn und Meisenheim am Sonntag, 16 Uhr, an und können mit einem Sieg nicht nur den Vorsprung auf die Gastgeber erhöhen, sondern auch verhindern, dass der mit ihnen gleichauf liegende HC Gonsenheim sie überholt.