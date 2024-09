Plus Meisenheim

HSG Nahe-Glan: Änderungen greifen nach der Pause

Von Tina Paare

Der 0:5-Rückstand, den sich die Handballer der HSG Nahe-Glan in den ersten Heimspiel-Minuten einhandelten, erwies sich als zu große Hypothek. Am Ende stand eine 24:34 (10:16)-Niederlage gegen die TG Osthofen, die in der Meisenheimer PSG-Halle eindrucksvoll ihre Ambitionen in der Oberliga untermauerte.