HSG Kastellaun/Simmern wieder 30:30: Diesmal trifft Julian Mangold mit der letzten Aktion

i Machte das 30:30 mit der letzten Aktion: Julian Mangold. Foto: Marc Schenten

Das gibt es im Handball auch nicht alle Tage: Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Regionalliga zum zweiten in Mal in Folge mit dem gleichen Ergebnis unentschieden gespielt. Nach dem 30:30 daheim gegen Spitzenreiter Vallendar hieß es für den Tabellenvierten Kastellaun (10:6 Punkte) nun 30:30 beim Elften HSG Bingen.