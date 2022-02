HSG Kastellaun/Simmern: Wetstein spricht von einem „peinlichen“ Auftritt

„Peinlich“ nannte Georg Wetstein, Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Kastellaun/Simmern, den Auftritt seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TuS Kaiserslautern-Dansenberg II. Am Ende eines Spiels, in dem es die HSG an allem vermissen ließ, was nötig ist, um den Klassenerhalt doch noch zu erreichen, stand es 25:39 (13:21) aus Sicht der Gastgeber. Die höchste Saisonniederlage vor einer Woche beim Abstiegskonkurrenten Saarpfalz (35:21) wurde nun an Gegentoren daheim torpediert.