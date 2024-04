Plus Kastellaun

HSG Kastellaun/Simmern verliert 29:40 gegen den Meister: Mundenheim trifft nach Belieben

Von Sascha Wetzlar

i Die VTV Mundenheim steht zwar schon als Meister fest, aber trotzdem gab der künftige Drittligist alles bei der HSG Kastellaun/Simmern, was Julian Mangold (Mitte) zu spüren bekam. Mundenheim siegte in Kastellaun mit 40:29. Foto: B&P Schmitt

Wenn zwei Teams aufeinandertreffen, die beide ihre Saisonziele früh erreicht haben, fallen viele Tore. Genauso war es in der IGS-Halle in Kastellaun. Die HSG Kastellaun/Simmern entledigte sich jüngst in der Handball-Oberliga aller Abstiegssorgen, Gast VTV Mundenheim sicherte sich letzte Woche die vorzeitige Meisterschaft, bei gerade einmal vier Minuspunkten. So verwunderte das 29:40 (17:19) am Ende kaum.