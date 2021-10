Während in den unteren Handballklassen die Herbstpause zelebriert wird, und Mannschaften wie die Rheinlandliga-Männer der HSG Hunsrück vier Wochen kein Spiel bestreiten, gibt es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für die HSG Kastellaun/Simmern bis Weihnachten keine Auszeit: Den Anfang von noch zehn Meisterschaftspartien in diesem Jahr macht das Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr gegen die VTZ (Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken) Saarpfalz.