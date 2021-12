Der Blick auf die Tabelle genügt: Schlusslicht HSG Kastellaun/Simmern steht im letzten des Jahres in der Handball-Oberliga gegen den TuS Daun ordentlich unter Zugzwang. Ein Sieg muss am Samstag (19.30 Uhr) in Kastellaun her, um im neuen Jahr weiter reelle Chancen auf den Klassenverbleib zu haben.